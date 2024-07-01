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"Sibergöz-48" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:14
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-48" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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65 şüpheli yakalandı
65 şüpheli yakalandı
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