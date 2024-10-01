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"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 09:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde jandarma tarafından “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik düzenlenen “Siberağ-8” operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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Siberağ-8 operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
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