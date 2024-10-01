"Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde jandarma tarafından “nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik düzenlenen “Siberağ-8” operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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