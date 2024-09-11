“Siberağ-6” operasyonları: 74 şüpheli yakalandı

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik “Siberağ-6” operasyonları düzenlendi, hesaplarında 3 milyar 177 milyon 107 bin lira işlem hacmi bulunan 74 şüpheli yakalandı.

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