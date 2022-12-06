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Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı! Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar

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Giriş: 06.12.2022 11:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı’nde önemli açıklamalarda bulunu. Bakan Soylu, “Sosyal medyada zihinler etki altına alınma isteniyor. ” dedi.
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