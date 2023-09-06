Siber suçlarla mücadele! Bot hesaplarla algı operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlar ve dezenformasyonla mücadeleye ilişkin son rakamları paylaştı. Bot hesaplarla yapılmak istenen algı operasyonlarına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, 27 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında algı operasyonu yürütmek için yapılan paylaşımların yüzde 26'sının bot hesaplar üzerinden yapıldığını belirtti.

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