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Siber suçlarla mücadele! Bot hesaplarla algı operasyonu

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Giriş: 06.09.2023 12:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlar ve dezenformasyonla mücadeleye ilişkin son rakamları paylaştı. Bot hesaplarla yapılmak istenen algı operasyonlarına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, 27 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında algı operasyonu yürütmek için yapılan paylaşımların yüzde 26'sının bot hesaplar üzerinden yapıldığını belirtti.
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