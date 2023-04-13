13 Nisan 2023, Perşembe
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Siber dolandırıcılık operasyonu! 85 milyon kişinin bilgilerini satan 20 kişi yakalandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde hackerlara yönelik düzenlenen 'Kalkan' isimli operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şirketler ile üst düzey kamu görevlilerinin hedef alan hackerların, gönderdikleri sahte mailler ile 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdikleri ve bunları sattıkları belirtildi.