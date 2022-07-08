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Shinzo Abe neden vuruldu? Uluslararası bağlantıları var mı?

A Haber
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Giriş: 08.07.2022 13:29
Son dakika haberleri… Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe bu Nara kentinde yaklaşan seçimler için partisi adına konuşma yaparken suikasta uğradı. Kalbine kurşun isabet eden Abe hayata veda etti. Suikastın perde arkasında ne var? Suikastın arkasında uluslararası bağlantı olabilir mi? Rusya ve Ukrayna savaşı siyasi alanlarına etki etmeye mi başladı? Eski başbakana neden suikast düzenlendi?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversite Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi. Kaya, “Türk dostu bir Japon devlet adamından bahsediyoruz. Akıllarımızda Marmaray açılışında ellerini açarak dua etmesi var. Türk-Japon ilişkilerinin tarihsel bir derinliği var. Osaka şehirlerini kuran Saka Türklerinin varlığı var. Japonya ile ne kadar uzak olsak da derin bir bağımız var.” dedi.
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