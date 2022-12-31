31 Aralık 2022, Cumartesi
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SGK'lar bugün de açık! EYT kuyruğunda 3. gün
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesinin detaylarını açıklamasının ardından borçlanma yaparak emekli olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumları'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan yoğunluk sebebiyle SGK müdürlükleri bugün de hizmete vermeye devam ediyor. Detayları haber nöbetini sürdüren A Haber muhabirleri İslim Çobanoğlu ve Filiz Uçan Savaş aktardı.