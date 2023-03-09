SGK’da EYT açıklanması! SGK kapsam dışı iddialarını yalanladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmet bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının EYT kapsamında olmadıklarını ifade eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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