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SGK’da EYT açıklanması! SGK kapsam dışı iddialarını yalanladı

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Giriş: 09.03.2023 10:11
Sosyal Güvenlik Kurumu, 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 3 yıldan az hizmet bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının EYT kapsamında olmadıklarını ifade eden haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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