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SGK önünde EYT kuyrukları! Sabahın erken saatlerinde yoğunluk başladı

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 10:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT müjdesinin ardından SGK binaları önünde yoğunluk sürüyor. İzmir'den son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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