30 Temmuz 2024, Salı
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SGK belediyelerle masaya oturacak
Türkiye, 1402 belediyenin borçlu olan 1307’sinin 96 milyar TL olan borcunu nasıl ödeyeceğini tartışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlarını ödemeyen CHP’li belediyelerin, prim yüklerinin katlanarak arttığı ortaya çıkarken, SGK gelir gider dengesini sağlayabilmek için 1307 belediyedeki 96 milyar TL olan prim alacaklarının tahsil etmenin yollarını arıyor.