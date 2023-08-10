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'Seyyah' İmamoğlu'na Bay Kemal'in memleketinde fırça: Baba-oğul değil miydiniz?

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Giriş: 10.08.2023 09:05
Seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP'de o günden bu yana kaos işlene işlene devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' savaşı veren Ekrem İmamoğlu İstanbul'a 'hizmet' vermeyi unutup Tunceli'ye gitmişti. Yaşanan gerilime rağmen kameralar karşısında poz kesen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aramış ve sahte mutluluk pozları yoğun eleştiri almıştı. Tüm bu yaşananların gölgesinde ziyaret sırasında ortaya çıkan ilginç bir diğer detayın ise Kılıçdaroğlu'nun akrabalarının İmamoğlu'nu fırçalaması oldu. Kılıçdaroğlu'nun akrabaları, İmamoğlu’na, ‘Baba-oğul değil miydiniz? Neden onun karşısına çıkıyorsun?’ diyerek tepki gösterdi.
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