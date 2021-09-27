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Seyir halindeki İETT aracı yanarak küle döndü! Tepkiler çığ gibi: Hiçbir şey güzel olmuyor

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Giriş: 27.09.2021 17:20
İBB’nin toplu taşıma bakım, tadilat ve tamirat ihalesini 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL’ye verdiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirketi otobüslerin bakımını yapmadı. İstanbul’da toplu taşıma 2 yılda çökme noktasına geldi. Her gün yanan ve arızalanan araçlara yenileri eklendi. Seyir halinde yol üstünde yanmaya başlayan otobüse çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Seyir halindeki İETT aracı yanarak küle döndü!
Seyir halindeki İETT aracı yanarak küle döndü!
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