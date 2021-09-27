Seyir halindeki İETT aracı yanarak küle döndü! Tepkiler çığ gibi: Hiçbir şey güzel olmuyor

İBB’nin toplu taşıma bakım, tadilat ve tamirat ihalesini 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL’ye verdiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirketi otobüslerin bakımını yapmadı. İstanbul’da toplu taşıma 2 yılda çökme noktasına geldi. Her gün yanan ve arızalanan araçlara yenileri eklendi. Seyir halinde yol üstünde yanmaya başlayan otobüse çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.