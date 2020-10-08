SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran A Haber ekranlarında yayınlanan “Memleket Meselesi” adlı programda Azerbaycan ile Ermenistan gerilime dair son gelişmeleri yorumladı. Azerbaycan’ın yaşanan geriliminde uluslararası camianın da desteğini aldığını belirten Duran, Ermenistan’ın olayın içine Türkiye’yi de çekmeye çalıştığını belirtti. Duran ayrıca Ermenistan’ın ordu anlamında Azerbaycan’ın gerisinde olduğu bir dönemde büyük bir hata yaparak saldırıya geçmesinin büyük bir hata olarak yorumladı.

A Haber ekranlarında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının konuğu olan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran Ermenistan-Azerbaycan gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AZERBAYCAN'IN ELİ ULUSLARARASI ALANDA GÜÇLÜ

Azerbaycan'ın uluslararası hukuksal çerçevede ve BM kararları göz önüne alındığında haklı olduğunu belirten Duran, uluslararası camianın da Azerbaycan'ın haklılığını kabul ettiğini söyledi. Bu noktada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Orası Ermenistan'ın toprakları değil" sözlerine örnek gösteren Duran bu gibi örneklerin Azerbaycan'ın haklılığını somutlaştırdığını belirtti.

BÜYÜK SİYASİ GÜÇLER DE KABUL EDİYOR

Duran "Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu iddiaları reddetse de bu artık uluslararası toplumda kabul gören ama daha da önemlisi büyük güçlerin siyaseti açısından da kabul gören bir durum haline geldi" ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL

Ermenistan'ın 1991-1992 yıllarındaki askeri gücünden uzak olduğunu söyleyen Duran, Ermenistan'ın aksine Azerbaycan'ın daha güçlü olduğunu sözlerini ekledi. Burhanettin Duran, son 30 yılda Azeri ordusunun güçlendiğini ve son dönemde Türkiye desteğiyle birlikte ortada bir "kurmay zeka" olduğunu belirtti.

PAŞİNYAN'IN İŞİ ZOR

Paşinyan'ın işinin çok zor olduğunu dile getiren Duran, Paşinyan'ın olayların içine Türkiye'yi çekerek durumu uluslararasılaştırma yoluna başvurduğunu belirtti. Paşinyan'ın farklı durumları öne sürerek meseleyi Azerbaycan ile topyekün bir savaşa çevirme isteği olduğunu da belirtti.

BÜYÜK HATA YAPTI

Burhanettin Duran, Ermenistan'ın hem askeri hem de konjonktürel olarak güçlü olduğu bir dönemde büyük bir hata yaparak Azerbaycan'a saldırdığını söyledi.

TÜRKİYE İLE ULUSLARARASI CAMİAYI HEDEFLİYOR

Paşinyan'ın Türkiye'yi sürecin içine çekerek uluslararası camiadan destek almayı hedeflediğini belirten Duran Paşinyan'ın "Türkler Viyana kapısına dayanacak" sözlerini örnek verdi.