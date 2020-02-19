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19.02.2020

SETA araştırma direktörü, CHP ve Gezi davasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan 15 Temmuz Darbe Girişimi ve gezi davası kararına ilişkin de önemli noktalara değindi. SETA Siyasi Araştırmaları Direktörü Nebi Miş açıklamaya ilişkin A Haber’e değerlendirmelerde bulundu. . Gezi kalkışması ile 15 Temmuz’u farklı düşünmemek gerektiğini belirten Miş, tüm badirelerden Türkiye’nin toplum ve siyasilerle çıktığını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan 15 Temmuz Darbe Girişimi ve gezi davası kararına ilişkin de önemli noktalara değindi. SETA Siyasi Araştırmaları Direktörü Nebi Miş açıklamaya ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Gezi kalkışması ile 15 Temmuz'u farklı düşünmemek gerektiğini belirten Miş, tüm badirelerden Türkiye'nin toplum ve siyasilerle çıktığını belirtti.

"15 TEMMUZ'DAN İTİBAREN CHP'NİN SALDIRILARI DURMADI"

SETA Siyasi Araştırmaları Direktörü Nebi Miş: "15 Temmuz'dan itibaren bu saldırı dalgası durmadı ve içeride Fetöcülerle mücadeleyi değersizleştiren söylemler kullanıldı. Bu söylem CHP üzerinden meclis kürsüsünde dillendirilme süreci yaşandı. 'Kontrollü darbe' söylemi bunların ete kemiğe bürünmüş cümlesiydi. Son dönemde ise FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması üzerinden AK Parti'ye yönelik suçlamalar yöneltildi. Muhalefetin siyasi ayak tartışmasına maalesef son dönemde bazı emekli askerlerde katıldı ve buradan bir siyasi muhalefet aktivizmi oluşturulmaya çalışıldı. Sayın Erdoğan bu gün net olarak bir kez daha tartışmaların çerçevesini çizdi. 1980'lerden itibaren FETÖ'nün soruları çalarak ordu içerisine sızdığını biliyoruz ve bunları da kamuoyu 15 Temmuz'da öğrendi." şeklinde ifade etti.

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