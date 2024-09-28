Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme! "Bütün şüpheliler yakalandı"

Beykoz'da geçtiğimiz gün eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili olarak, olaya karışan bütün zanlıların yakalandığını açıkladı.