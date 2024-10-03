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Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez konuştu

Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 14:46
Güncelleme:03.10.2024 14:46
Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın ilk kez konuştu. "Devletimiz bu işi aydınlığa kavuşturacaktır" diyen Akın hasta yatağından yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaştı.
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Silahlı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Silahlı saldırı sonrası ilk kez konuştu
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