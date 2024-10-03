Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın ilk kez konuştu. "Devletimiz bu işi aydınlığa kavuşturacaktır" diyen Akın hasta yatağından yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabında paylaştı.

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