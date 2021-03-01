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Şeref Malkoç A Haber'e verdiği özel röportajda tüm gerçekleri anlattı! 28 Şubat'ın baş aktörleri kimler?

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Giriş: 01.03.2021 15:54
Güncelleme:01.03.2021 16:32
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat sürecini A Haber'e verdiği özel röportajda anlattı. Darbe için adımların Türkiye'nin içinde ve dışında atıldığını belirten Malkoç, Türk halkının cuntacılara cevabı ilk fırsatta verdiğini belirterek 2002 seçimlerini işaret etti. 24 yıl önce yaşananları A Haber'de anlatan Malkoç, rahmetli Erbakan'ın 28 Şubat bilgisi hakkında dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olan İlhan Paşa’ya söylediği sözleri hatırlattı.
Şeref Malkoç A Haber'e verdiği özel röportajda tüm gerçekleri anlattı! 28 Şubat'ın baş aktörleri kimler?
Şeref Malkoç A Haber'e verdiği özel röportajda tüm gerçekleri anlattı! 28 Şubat'ın baş aktörleri kimler?
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