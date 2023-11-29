29 Kasım 2023, Çarşamba
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Serbest kalan Filistinli çocuk A Haber'de!
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 5'inci gününde de rehine takası tamamlandı. Hamas 11 rehineyi serbest bırakırken, İsrail de karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki Filistinli 33 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Rehinelerin 3'ü kadın 30'u da çocuk. Taraflar ateşkesin iki gün uzatılması konusunda da anlaştı. İsrail, bugün serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu. Diğer yandan Sahra hastanesinin ön çalışmasını yapacak Türk heyeti Gazze'ye ulaştı. İşgalci İsrail ile Hamas arasında 5. rehine takası gerçekleşti.