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Senin için Reis! Clermont rekoru kimseye bırakmadı

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Giriş: 30.05.2023 11:29
Milyonlarca seçmen 28 Mayıs'ta Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde birçok ülkede de sandık başına gitti. Yurt dışı oyları rekor kırarken; 14 Mayıs'ta yüzde 90 oy oranıyla Başkan Erdoğan'ı destekleyen Fransa'nın Clermont kentindeki gurbetçiler 28 Mayıs'ta da rekoru kimseye bırakmayarak yüzde 91 oranında "Erdoğan" dedi.
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