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Senegal Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan mevkidaşı ile bir araya gelecek

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 13:24
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya gelecek. Kritik görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'dan aktardı.
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