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Sendika üyesi kadın başörtülü basın mensubunun boğazını sıktı

Sendika üyesi kadın başörtülü basın mensubunun boğazını sıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 20:23
Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda haber takibi yapan yerel Yenigün Gazetesi muhabiri Ümmü Gülsüm Dural, hemcinsi tarafından boğazına sarılarak fiziki müdahaleye maruz kaldı.
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Sendika üyesi kadın başörtülü basın mensubunun boğazını sıktı
Sendika üyesi kadın başörtülü basın mensubunun boğazını sıktı
Sendika üyesi kadın başörtülü basın mensubunun boğazını sıktı
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