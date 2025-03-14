Sendika üyesi kadın başörtülü basın mensubunun boğazını sıktı

Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda haber takibi yapan yerel Yenigün Gazetesi muhabiri Ümmü Gülsüm Dural, hemcinsi tarafından boğazına sarılarak fiziki müdahaleye maruz kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN