16 Ağustos 2025, Cumartesi
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı! Usta isimlerin eserleriyle karşılama
AK Parti 24. yıl dönümünü 14 Ağustos’ta kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok özelliği var. Onlardan biri de siyasetle müziği buluşturması. Usta isimlerin sembol şarkıları gittiği yerlerde Başkan Erdoğan için çalıyor ve ortaya konseri aratmayan görüntüler çıkıyor. İşte o anlar