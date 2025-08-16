16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı! Usta isimlerin eserleriyle karşılama
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı! Usta isimlerin eserleriyle karşılama

Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı! Usta isimlerin eserleriyle karşılama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 14:42
AK Parti 24. yıl dönümünü 14 Ağustos’ta kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok özelliği var. Onlardan biri de siyasetle müziği buluşturması. Usta isimlerin sembol şarkıları gittiği yerlerde Başkan Erdoğan için çalıyor ve ortaya konseri aratmayan görüntüler çıkıyor. İşte o anlar
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı! Usta isimlerin eserleriyle karşılama
İstanbul’da 71 bin bağımsız bölüm dönüşüyor!
İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm dönüşüyor!
Avrupa tarihi zirve için ne dedi?
Avrupa tarihi zirve için ne dedi?
Putin yeniden meşru muhatap mı oldu?
Putin yeniden "meşru" muhatap mı oldu?
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı!
Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı!
İstanbul’da 33 noktada asayiş denetimi!
İstanbul’da 33 noktada asayiş denetimi!
CHP’de adaylık tartışmaları yeniden alevlendi!
CHP’de adaylık tartışmaları yeniden alevlendi!
Çerçioğlu’nun istifasının perde arkası!
Çerçioğlu’nun istifasının perde arkası!
Karabağlar’da 70 milyonluk kamu zararı!
Karabağlar’da 70 milyonluk kamu zararı!
Alaska zirvesinden hangi sonuçlar çıktı?
Alaska zirvesinden hangi sonuçlar çıktı?
Orta Anadolu’nun kalbine 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı
Orta Anadolu'nun kalbine 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı
56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı?
Trump ve Putin zirvesinden ne çıktı?
Daha Fazla Video Göster