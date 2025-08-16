Sembol şarkılar Başkan Erdoğan çaldı! Usta isimlerin eserleriyle karşılama

AK Parti 24. yıl dönümünü 14 Ağustos’ta kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok özelliği var. Onlardan biri de siyasetle müziği buluşturması. Usta isimlerin sembol şarkıları gittiği yerlerde Başkan Erdoğan için çalıyor ve ortaya konseri aratmayan görüntüler çıkıyor. İşte o anlar

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN