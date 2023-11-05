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Selvi Kılıçdaroğlu sinirlendi! CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'e sert tepki: Bağırmanız hoş değil

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Giriş: 05.11.2023 02:52
CHP 38. Olağan Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi damga vurdu. Konuşmasını bitirip Kılıçdaroğlu çiftiyle tokalaşan Özgür Özel'e Selvi Kılıçdaroğlu, ''Özgür Bey bağırmanız hoş değil.'' diye tepki gösterdi. Özgür Özel, cevap vermeden yerine oturdu.
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Selvi Kılıçdaroğlu sinirlendi!
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