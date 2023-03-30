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Selin vurduğu Bozkurt yeniden inşa edildi! Afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

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Giriş: 30.03.2023 13:34
Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta 11 Ağustos 2021'de yaşanan tarihin en büyük sel felaketinde yüzlerce bina yıkılmış ya da ağır hasar almıştı. Yaralar afetin hemen ardından sarılmaya başlandı, yapımı tamamlanan konutların bir bölümü hak sahiplerine teslim edildi.
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