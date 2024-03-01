Selin izleri silindi konutlar teslim edildi! Sanayi sitesi yeniden yapıldı

Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ile Bartın'ın ilçelerinde aradan geçen zamanda afetin izleri silindi. Birçok kişinin göç etmeyi düşündüğü kentlerin eski haline dönmesiyle nüfusta da büyük oranda artış yaşandı.

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