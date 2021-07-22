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Selde can kaybı var mı? İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş açıklama

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Giriş: 22.07.2021 15:02
Geçtiğimiz haftalarda sele teslim olan Rize, yine sular altında kaldı. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Rize Valisi Çeber'den gelen son dakika açıklamasına göre, mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığını belirtirken 2 köyün de boşaltıldığını ifade etti. Afet bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın 24'e kadar kuvvetli yağış uyarısının devam ettiğini belirterek herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.
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