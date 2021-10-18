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Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti!

A Haber
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Giriş: 18.10.2021 13:08
Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Acı haberi Haluk Bayraktar Twitter üzerinden paylaştı. Özdemir Bayraktar'ın yarın Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti!
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