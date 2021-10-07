07 Ekim 2021, Perşembe
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Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! İstanbul kanatlarımın altında
Dünyanın korkuyla izlediği Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar sosyal medya kanallarından paylaşımda bulundu. TEKNOFEST 2021'de AKINCI tarafından kaydedilerin Bayraktar TB2'nin görüntülerini paylaşan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçuk semaya..." ifadelerine yer verdi.