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Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! İstanbul kanatlarımın altında

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Giriş: 07.10.2021 16:00
Güncelleme:07.10.2021 16:00
Dünyanın korkuyla izlediği Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar sosyal medya kanallarından paylaşımda bulundu. TEKNOFEST 2021'de AKINCI tarafından kaydedilerin Bayraktar TB2'nin görüntülerini paylaşan Selçuk Bayraktar, "Önce kuş olduk, uçuk semaya..." ifadelerine yer verdi.
Selçuk Bayraktar’dan Bayraktar TB2 paylaşımı! İstanbul kanatlarımın altında
Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! İstanbul kanatlarımın altında
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