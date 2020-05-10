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Selçuk Bayraktar'dan anneler günü paylaşımı: Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi

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10.05.2020
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

Bayraktar mesajında, "Annem İstanbul Üni. İktisat mezunu. Zamanında kartlı bilgisayarlarda program yazmış. Yıllardır birlikte çalışıyoruz.Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi. Her daim bizim şefkat limanımızsın anneciğim... Tüm Annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan anneler günü paylaşımı: Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi
Selçuk Bayraktar'dan anneler günü paylaşımı: Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi
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