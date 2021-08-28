28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi! Geri sayım başladı
Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larının mucidi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA müjdesi verdi. Bayraktar yaptığı paylaşımda "2 gün kaldı göreve başlamana..." ifadelerine yer verdi. Gelişmiş özellikleri ile dünyada lider olan AKINCI TİHA’nın özelliklerini ve son gelişmeleri A Haber ekibinden Özkan Özcan canlı yayında aktardı.