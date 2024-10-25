25 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO’da: Son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz

Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO’da: Son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2024 18:18
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO’da savunma sanayisinin öncü firmalarının stantlarını gezdi. Türkiye’nin tam bağımsızlığı yolunda son nefeslerine kadar çalışacaklarını belirten Bayraktar, “Milletimizin başı sağ olsun. Hem yaralılarımızı hem şehit ailelerimizi ziyaret ettik hem de cenazelerine katıldık. Onlar ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda çalışırken şehit oldular. Biz TUSAŞ’taki çalışma arkadaşlarımızda gördüğümüz kararlılık gibi Allah bize ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bu alanda tam bağımsızlık yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye inanılmaz bir yol aldı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi oldu. Tüm pazarın yüzde 65’ine sahip. Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı kazandı. Biz bu alandaki liderliğimizi korumak üzere ve hem gök vatandaki bağımsızlığımızın teminatı olması sebebiyle çalışmalarımıza tam bir kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı!
Özel Harekatın TUSAŞ’a hareket anı!
Bayraktar: Son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz
Bayraktar: Son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz
A Haber Somali’de Oruç Reis’te!
A Haber Somali'de Oruç Reis'te!
Yerlikaya’dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklama
Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklama
DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız
DEM Parti’den yeni süreç açıklaması: Biz hazırız
TUSAŞ’a terör saldırısı nasıl planladı?
TUSAŞ’a terör saldırısı nasıl planladı?
Selçuk Bayraktar A Haber’e konuştu!
Selçuk Bayraktar A Haber’e konuştu!
Başkan Erdoğan TUSAŞ standında! İşte o anlar
Başkan Erdoğan TUSAŞ standında! İşte o anlar
İç cephe sağlam olmalı
"İç cephe sağlam olmalı"
8 kişinin tedavisi sürüyor
8 kişinin tedavisi sürüyor
Hedefimizle aramıza kimse giremez
"Hedefimizle aramıza kimse giremez"
Narin’in öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı!
Narin'in öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster