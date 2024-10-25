25 Ekim 2024, Cuma
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Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO’da: Son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA EXPO’da savunma sanayisinin öncü firmalarının stantlarını gezdi. Türkiye’nin tam bağımsızlığı yolunda son nefeslerine kadar çalışacaklarını belirten Bayraktar, “Milletimizin başı sağ olsun. Hem yaralılarımızı hem şehit ailelerimizi ziyaret ettik hem de cenazelerine katıldık. Onlar ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda çalışırken şehit oldular. Biz TUSAŞ’taki çalışma arkadaşlarımızda gördüğümüz kararlılık gibi Allah bize ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bu alanda tam bağımsızlık yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye inanılmaz bir yol aldı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi oldu. Tüm pazarın yüzde 65’ine sahip. Dünyada SİHA’larla kazanılan ilk savaşı kazandı. Biz bu alandaki liderliğimizi korumak üzere ve hem gök vatandaki bağımsızlığımızın teminatı olması sebebiyle çalışmalarımıza tam bir kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.