18 Ocak 2023, Çarşamba
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Selçuk Bayraktar: Ona sadece aziz milletin evlatları dokunabilir
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SİHA'ları hedef alarak, iktidara geldiklerinde bu projelere dokunacaklarını söylemişti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan bu söylemlere görselli bir cevap geldi. Bayraktar, "Ona sadece aziz milletimizin evlatları, mazlumun yedi iklim dört bucaktaki dostları dokunabilir..." ifadelerini kullandı.