Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den kardeş ülke Azerbaycan'a SİHA teklifi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da Türkiye mezunları ile buluştu. Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 ve diğer insansız araçlarımızın teknolojilerini (Azerbaycan'la) geliştirmekle alakalı bir girişimimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor." açıklamasında bulundu.