08 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den kardeş ülke Azerbaycan'a SİHA teklifi

Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den kardeş ülke Azerbaycan'a SİHA teklifi

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2022 16:57
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da Türkiye mezunları ile buluştu. Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 ve diğer insansız araçlarımızın teknolojilerini (Azerbaycan'la) geliştirmekle alakalı bir girişimimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Türkiye’den kardeş ülkeye SİHA teklifi!
Türkiye'den kardeş ülkeye SİHA teklifi!
Kamyonlar çürümeye terk edildi
Kamyonlar çürümeye terk edildi
Rus savaş gemileri Karadeniz’de
Rus savaş gemileri Karadeniz'de
Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dev projede sona gelindi!
Dev projede sona gelindi!
Bakan Dönmez’den flaş açıklama
Bakan Dönmez'den flaş açıklama
Kimlik fotokopisi verirken dikkat!
Kimlik fotokopisi verirken dikkat!
Donarak öldü iddiası aileden tepki!
Donarak öldü iddiası aileden tepki!
Kritik isim flaş karar!
Kritik isim flaş karar!
Teröristlerin korkulu rüyası: Komandolar...
Teröristlerin korkulu rüyası: Komandolar...
TURKOVAC 81 ilde!
TURKOVAC 81 ilde!
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
Daha Fazla Video Göster