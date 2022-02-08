08 Şubat 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye'den kardeş ülke Azerbaycan'a SİHA teklifi
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da Türkiye mezunları ile buluştu. Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 ve diğer insansız araçlarımızın teknolojilerini (Azerbaycan'la) geliştirmekle alakalı bir girişimimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor." açıklamasında bulundu.