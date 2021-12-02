02 Aralık 2021, Perşembe
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Selam Tehvid kararının gerekçesi açıklandı! Sözde örgütle insanların hayatları karartıldı
Yargıtay'da karara bağlanan "Selam Tevhid" kumpası davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanıkların suça konu olan eylemlerini resmi hiçbir sıfat ve görevi bulunmayan Fetullah Gülen'in liderliğinde sistematik ve fikir birliği içinde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır" denildi.