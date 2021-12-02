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Selam Tehvid kararının gerekçesi açıklandı! Sözde örgütle insanların hayatları karartıldı

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Giriş: 02.12.2021 16:47
Güncelleme:02.12.2021 16:47
Yargıtay'da karara bağlanan "Selam Tevhid" kumpası davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanıkların suça konu olan eylemlerini resmi hiçbir sıfat ve görevi bulunmayan Fetullah Gülen'in liderliğinde sistematik ve fikir birliği içinde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır" denildi.
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