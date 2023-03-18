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Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatması! İşte HDP'nin CHP'den talepleri: Özerklik de var, teröristlerin serbest bırakılması da...

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 14:59
Güncelleme:18.03.2023 15:43
6'lı koalisyonda "gölge ortak" olarak yoluna devam eden HDP, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan adaylık krizi sonrası adeta masanın üzerine çıktı. Geçtiğimiz günlerde HDP'li Ali Kenanoğlu'nun 6'lı koalisyonda yer alan CHP dışındaki partilerin oy toplamının HDP kadar etmediğini öne sürerek, "HDP isteklerini, taleplerini ortaya koyabilmeli. Bakanlık olsun, koltuk açısından en çok hak eden partiyiz." demişti. Bugün de HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Demirtaş yazısında skandal taleplerin yer aldığı 11 maddelik tutum belgesine dikkat çekti.
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