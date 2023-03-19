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Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na şartlı destek

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 15:58
HDP'nin terörden tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen HDP ziyareti öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Taleplerinin karşılanması konusunda HDP ciddiyet görürse Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini dile getirdi. Ayrıca HDP'nin başını çektiği emek ve özgürlük ittifakının bu taleplerin kabul edilmesi halinde aday çıkarmayıp, Kılıçdaroğlu'na örtülü destek verebileceği kulislerde konuşuluyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramanlı, "Kurulduğumuz günden beri PKK’den saldırılar altındaydık. Son birkaç yıldır eylem yapamayacak duruma gelmeleri sebebiyle bize yönelik herhangi bir fiili saldırıları olmasa da 2014 yılının yerel seçimlerine katıldığımızda HÜDA PAR’a oy çıkması sebebiyle köylerin basıldığına şahit olduk üyelerimizin öldürülmesi girişimlerine şahit olduk. Seçim süreçlerinde seçim konvoyu adı altında üyelerimizin olduğu yerlere gidip en ufak bir itiraz üzerine bizim üyelerimizin kardeşlerimizin şehit edildiğine biz şahit olduk." ifadelerini kullandı.
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