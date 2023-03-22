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Sel felaketinin yaraları sarılıyor! İki afeti yaşayan şehir: Şanlıurfa

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 08:27
Önce depremin sarstığı ardından da selin vurduğu Şanlıurfa'da, can kaybımız 20'ye ulaşmıştı. Nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmalarıysa sürüyor. Devlet de bölgede vatandaşın yarasını sarmak için aralıksız görev yapıyor. Selzedelere verilen maddi destek ise 13 milyon liranın üzerinde.
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