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Sel felaketinde Şanlıurfa ve Adıyaman'da 14 can kaybı! Sel sonrası son durum

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 08:40
Asrın felaketinin vurduğu illerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu. İki ilde toplam 14 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de aranıyor. Şanlıurfa'daki bilanço bir hayli ağır. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Çamur deryasında mahsur kalanlar, ölümden kılpayı kurtarıldı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgede son durumu aktardı.

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