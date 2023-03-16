Sel felaketinde Şanlıurfa ve Adıyaman'da 14 can kaybı! Sel sonrası son durum

Asrın felaketinin vurduğu illerden olan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez de sel vurdu. İki ilde toplam 14 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de aranıyor. Şanlıurfa'daki bilanço bir hayli ağır. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Çamur deryasında mahsur kalanlar, ölümden kılpayı kurtarıldı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgede son durumu aktardı.

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