17 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi

Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2023 16:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi nedeniyle bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını da duyurdu.
Finlandiya’ya NATO yolu açılacak mı?
Finlandiya'ya NATO yolu açılacak mı?
Türk bankaları sapasağlam
Türk bankaları sapasağlam
Sel felaketinde can kaybı 18’e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi
Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü
"Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü"
298 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı
"298 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı"
İnce adaylıktan çekiliyor mu?
İnce adaylıktan çekiliyor mu?
BBP’den Başkan Erdoğan kararı
BBP'den Başkan Erdoğan kararı
Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!
"Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!"
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
HDP’den Sürecin öncüsüyüz çıkışı
HDP'den "Sürecin öncüsüyüz" çıkışı
PKK’lıları taşıyan helikopter Avrupa yapımı çıktı
PKK'lıları taşıyan helikopter Avrupa yapımı çıktı
Mehmetçik’ten mobil temizlik ünitesi!
Mehmetçik'ten mobil temizlik ünitesi!
Daha Fazla Video Göster