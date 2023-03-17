17 Mart 2023, Cuma
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Sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketi nedeniyle bölgede hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını da duyurdu.