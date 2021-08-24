Sel felaketinde 40 metre genişlemişti! Ezine Çayı böyle ıslah edilecek

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde en çok etkilenen illerden biri de Kastamonu oldu. Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı'nın taşmasıyla oluşan selde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yaşanan felaketin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ezine Çayı'nın ıslahı kapsamında yapılacak çalışmalar belirlendi. Buna göre, ıslahı kapsamında, 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve 4 kemer tipli köprü yapılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN