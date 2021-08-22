Sel bölgesinde sosyal market ile selzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Sel bölgesinde sosyal market ile selzedelerin ihtiyaçları karşılanırken 10 kişinin hayatını kaybettiği bölgede dereler ıslah ediliyor. Öte yandan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Detayları Kastamonu’dan A Haber muhabiri Ata Gündüz ile Sinop’tan Murat Onur canlı yayında aktardı.