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Sel bölgesinde sosyal market ile selzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 22.08.2021 20:58
Sel bölgesinde sosyal market ile selzedelerin ihtiyaçları karşılanırken 10 kişinin hayatını kaybettiği bölgede dereler ıslah ediliyor. Öte yandan ağır hasarlı binalar yıkılıyor, enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Detayları Kastamonu’dan A Haber muhabiri Ata Gündüz ile Sinop’tan Murat Onur canlı yayında aktardı.
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