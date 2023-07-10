Sel bölgesinde son durum! Can kaybı var mı? Bakanlar sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinde yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Can kaybı yok, 137 vatandaşımızı kurtardık." dedi. Bakan Yerlikaya ayrıca bu gece 24.00'e kadar yağışların Doğu Karadeniz'de etkili olacağını belirterek uyarıda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN