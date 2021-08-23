Sel bölgelerinde hummalı çalışma! Bozkurt, Ayancık ve Türkeli açıkları tomruklardan arındırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla, sel felaketi nedeniyle denize kadar ulaşan ve seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukları temizleme çalışması başlatıldı. Çalışmaların ilk günü 3 bin civarında tomruk toplandı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığından da sel bölgesiyle ilgili açıklama geldi. Peki sel bölgelerinde okullar açılacak mı? İşte detaylar...