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Sel bölgelerinde hummalı çalışma! Bozkurt, Ayancık ve Türkeli açıkları tomruklardan arındırılıyor

İHA
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Giriş: 23.08.2021 14:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla, sel felaketi nedeniyle denize kadar ulaşan ve seyir emniyetini tehlikeye atan tomrukları temizleme çalışması başlatıldı. Çalışmaların ilk günü 3 bin civarında tomruk toplandı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığından da sel bölgesiyle ilgili açıklama geldi. Peki sel bölgelerinde okullar açılacak mı? İşte detaylar...
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