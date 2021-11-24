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Şekerde aracı oyunları! Bolluk var ama fahiş zamlar yapılıyor

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Giriş: 24.11.2021 10:53
Şekerdeki yüzde 25'lik zammın ardından, , acaba ‘şeker kıtlığı mı var’ sorusu akıllara geliyor. Ancak tam tersi. Çünkü Türkiye'de şeker bolluğu var ve ihtiyaç fazlası şeker yurt dışına satılıyor. Bu sözleri bursa ziraat odaları il koordinasyon başkanı söyledi. Köylünün ekonomik savaşın içinde üretimle mücadele ettiği ancak aracıların derdinin başka olduğu belirtildi.
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