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Şeker Dede’nin hastalık kan vurgunu! 24 kişilik şebeke nasıl çökertildi?

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 10:14
Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığı ile çıkardıkları engelli sağlık raporuyla emekli oldu, devlet milyonlarca lira zarara uğratıldı. Mali polisin çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla 24 kişilik şebeke çökertilmişti. Hastane hastane gezerek hastalıklı kan verme yöntemiyle sahtecilik yapan 'Şeker Dede' lakaplı çete üyesinin akılalmaz yöntemini A haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı.
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