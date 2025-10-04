04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Şehre Yakın Selki Köyü’ne konuk oldu
Şehre Yakın Selki Köyü’ne konuk oldu

Şehre Yakın Selki Köyü’ne konuk oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 16:18
Şehre Yakın ekibi bu bölümde, Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Selki Köyü’ne konuk oldu. Ekibimiz köyün misafirperver insanlarıyla bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehre Yakın Selki Köyü’ne konuk oldu
Bütün dünyaya İsrail’in ne kadar zalim olduğunu gösterdik
" Bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik"
Teşekkürler cesur yürekler!
Teşekkürler cesur yürekler!
Tahliyesi gerçekleşen 36’sı Türk 137 aktivist İstanbul’da!
Tahliyesi gerçekleşen 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da!
Onların cesaretlerine sağlık
"Onların cesaretlerine sağlık"
Aktivistleri taşıyan uçak İstanbul semalarında
Aktivistleri taşıyan uçak İstanbul semalarında
Gazze’de kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı
"Gazze’de kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı"
81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye bastık
“81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye bastık”
Sumud aktivistleri 1 saat sonra İstanbul’da
"Sumud aktivistleri 1 saat sonra İstanbul’da"
Trump ile Gazze barışını konuştuk
"Trump ile Gazze barışını konuştuk"
Gazze için yoğun çaba içindeyiz
"Gazze için yoğun çaba içindeyiz"
Aktivistlerin eve dönüş yolculuğu burada başladı!
Aktivistlerin eve dönüş yolculuğu burada başladı!
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nda 22. dönem başladı
MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nda 22. dönem başladı
Daha Fazla Video Göster