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Şehitliklerde buruk bayram! Kabirler çiçeklerle süslendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2021 09:54
Her bayram öncesinde olduğu gibi kalpler bir kez daha şehitliklerde attı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş izleyicilere oradaki atmosferi aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan 1994 yılında şehit düşen Hüseyin Usluca’nın ailesi vatana sahip çıkılması gerektiğinin mesajını verdi.
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