20 Temmuz 2021, Salı
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Şehitliklerde buruk bayram! Kabirler çiçeklerle süslendi
Her bayram öncesinde olduğu gibi kalpler bir kez daha şehitliklerde attı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş izleyicilere oradaki atmosferi aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan 1994 yılında şehit düşen Hüseyin Usluca’nın ailesi vatana sahip çıkılması gerektiğinin mesajını verdi.