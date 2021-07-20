Şehitliklerde buruk bayram! Kabirler çiçeklerle süslendi

Her bayram öncesinde olduğu gibi kalpler bir kez daha şehitliklerde attı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş izleyicilere oradaki atmosferi aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan 1994 yılında şehit düşen Hüseyin Usluca’nın ailesi vatana sahip çıkılması gerektiğinin mesajını verdi.

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