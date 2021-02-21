Şehitlerin mezarlarına saldırdılar! AK Parti'den sert tepki geldi: Yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz

Adana'da 15 Temmuz şehitleri polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler." ifadelerini kullandı.