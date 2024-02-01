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Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP'li belediye için bakanlık harekete geçti! Hesap verecekler

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Giriş: 01.02.2024 09:16
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükçekmece'deki 144 villalık inşaatta Osmanlı askerlerine ait kemiklerin çıkmasına rağmen inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili harekete geçti.
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