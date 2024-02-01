Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP'li belediye için bakanlık harekete geçti! Hesap verecekler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükçekmece'deki 144 villalık inşaatta Osmanlı askerlerine ait kemiklerin çıkmasına rağmen inşaatın devam etmesine göz yuman CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili harekete geçti.